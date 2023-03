POL-SO: Zwei brennende Pkw

Kreis Soest (ots) - Kreisweit kommt es derzeit wieder vermehrt zu Schockanrufen dreister Betrüger. Sie geben vor, die Kinder der Angerufenen zu sein und täuschen eine Notlage vor. Die unbekannten Täter versuchen, die Angehörigen dazu zu bewegen, hohe Geldbeträge zu überweisen oder an der Haustür an sogenannte Abholer zu übergeben. In allen Fällen wurden die Betrugsversuche rechtzeitig erkannt. Die Polizei rät: Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges ...

mehr