LPI-SLF: Bedrohung bei der AOK

Sonneberg (ots) - Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr wurde in Sonneberg im Bereich der Coburger Allee ein 51-jähriger Fußgänger angefahren. Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw übersah beim Abbiegen in die Bismarckstraße den Fußgänger und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der 51-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb ...

