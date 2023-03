LPI-SLF: Unfall eines Lkw

Schaala - Rudolstadt (ots) - Am heutigen Tage gegen 04:15 Uhr kam es auf der Straße zwischen Schaala und Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Rudolstadt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke und kam kurz darauf zum Stehen. Der 23-Jährige verletzte sich dabei leicht und sowohl an der Leitplanke als auch am Fahrzeug entstand ...

