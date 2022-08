Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in ein Café

Erfurt (ots)

Die Betreiberin eines Cafés in der Erfurter Altstadt meldete sich Dienstagabend bei der Polizei. Sie hatte Hebelspuren an einem rückseitigen Fenster und ein beschädigtes Fliegengitter festgestellt. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Café einzubrechen. Der entstandene Schaden wurde auf 100 Euro geschätzt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

