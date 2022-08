LPI-EF: Einbruch in Waschanlage

Erfurt (ots) - Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde Dienstagabend in Erfurt durch Jugendliche angegriffen und leicht verletzt. Der 54-Jährige traf bei seiner Arbeit in der Magdeburger Allee auf sechs Personen, die auf einer Parkbank saßen. Ein unbekannter Täter aus der Gruppe kam unvermittelt auf den Mann zu und stach ihn mit einer Reißzwecke in den Arm. Als ein zweiter Täter den 54-Jährigen anschließend schlagen ...

