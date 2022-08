LPI-EF: Betrunkener Radfahrer

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Montagmittag mitgeteilt wurde, beschmierten unbekannte Täter bereits am Wochenende eine Mauer an einer Schule in der Erfurter Löbervorstadt. Auf einer Länge von knapp 9 Meter brachten sie mit roter Sprühfarbe einen Schriftzug auf. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 100 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (DS) Rückfragen ...

mehr