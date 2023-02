POL-HAM: 15 Fernseher aus Lkw gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 22. Februar, zwei mutmaßliche Einbrecher auf dem Gelände eines Vereinsheims an der Grünstraße festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 1.30 Uhr zwei Männer, die sich an einem Opel-Transporter zu Schaffen machten, der auf dem Vereinsgelände parkte. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen, einen 36- und einen 55-Jährigen aus Hamm, auf dem ...

