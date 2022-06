Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Täter beschädigt Fahrzeug mit zuvor abgerissenem Scheibenwischer

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots)

In der Nacht von Freitag (27.05.) auf Samstag (28.05.) kam es zwischen 20:00 Uhr und 15:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Michelstädter Hochstraße. Der weiße VW Up des 54-jährigen Michelstädters wurde vor der Tat an der Straße vor dem Anwesen abgestellt. Am Folgetag stellte der Besitzer fest, dass der vordere rechte Scheibenwischer fehlte und dass mutmaßlich damit die Motorhaube an einer Stelle zerkratzt wurde.

Aufgrund des Schadensbildes ist von einer vorsätzlichen Tat auszugehen.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zu möglichen Verursachern unter der 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell