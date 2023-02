Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 22. Februar, zwei mutmaßliche Einbrecher auf dem Gelände eines Vereinsheims an der Grünstraße festgenommen.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 1.30 Uhr zwei Männer, die sich an einem Opel-Transporter zu Schaffen machten, der auf dem Vereinsgelände parkte. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen, einen 36- und einen 55-Jährigen aus Hamm, auf dem Gelände stellen und festnehmen.

Weit kamen die beiden zuvor mit dem Transporter nicht - sie fuhren sich auf einer Wiese fest und beschädigten einen Außenzaun des Vereinsgeländes.

Die beiden Männer werden ebenfalls verdächtigt, bereits in der Vornacht in das Vereinsheim eingebrochen zu sein und dort mehrere Schlüssel entwendet zu haben - darunter auch den Fahrzeugschlüssel des Opel. An dem Fahrzeug befanden sich zudem noch gestohlene Kennzeichen.

Bei Durchsuchungen der Wohnungen beider Tatverdächtiger konnten weitere Beweismittel und Diebesgut aufgefunden werden. Der 36-Jährige steht in Verdacht, in dieser Woche in Räume der Lebenshilfe an der Grünstraße eingebrochen zu sein. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 55-Jährige wurde entlassen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell