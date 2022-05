Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 76-jährige Seniorin legt sich mit dem Rettungsdienst und der Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen gegen eine 76 Jahre alte Frau, die am Samstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mercedesstraße in Sindelfingen einen Unfall hatte und sich anschließend mit dem Rettungsdienst und der Polizei anlegte. Gegen 14.35 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem die Seniorin zunächst auf dem Parkplatz gestürzt und wohl auch das Bewusstsein verloren hatte. Vom Rettungsdienst wollte sie sich vor Ort nicht behandeln lassen, sondern versuchte sogar, trotz blutender Wunde, mit ihrem PKW davon zu fahren. Den Beamten begegnete die Seniorin, die sich in ihrem Fahrzeug eingeschlossen hatte, ebenfalls in aggressiver Weise. Sie versuchte erneut zu flüchten, wobei ein Beamter sich zur Seite retten musste, als sie auf ihn zufuhr. Nur ein quergestellter Streifenwagen konnte sie davon abhalten, mit ihrem PKW den Parkplatz zu verlassen. Da eine ärztliche Untersuchung unerlässlich war, konnte die 76-Jährige schlussendlich doch dazu bewegt werden, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Der Frau, die alle anwesenden Einsatzkräfte fortlaufend beleidigte, wurden zum Transport in ein Krankenhaus Handschließend angelegt. Eine Streifenwagenbesatzung begleitete darüber hinaus die Fahrt des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus.

