POL-HAM: 41-Jähriger nach waghalsiger Flucht vom 6. Januar in Duisburg festgenommen

Hamm / Duisburg (ots)

Nach der waghalsigen Flucht vor der Polizei am 6. Januar am Herbert-Rust-Weg konnte der männliche Tatverdächtige in Duisburg festgenommen werden. Seine Begleiterin ist weiterhin flüchtig.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Emsdetten. Er konnte anhand von Videoaufzeichnungen zweifelsfrei identifiziert werden. Am 18. Februar fiel er bei einem Ladendiebstahl in Duisburg auf. Zusätzlich lag gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine JVA gebracht.

Der weiblichen Tatverdächtigen gelang nach dem Ladendiebstahl in Duisburg die Flucht. Bei ihr handelt es sich um eine 28-Jährige, die am 6. Januar in Hamm gemeinsam mit dem 41-Jährigen in einem Mercedes flüchtete.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemeldung vom 09.01.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5412198

