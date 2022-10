Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Schleusung im Bereich Marienberg/Reitzenhain mittels eines Taxi

Marienberg/Reitzenhain (ots)

Am 27. Oktober 2022 gegen 16:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen Skoda-Superb, welcher insgesamt mit fünf Personen besetzt, in das Bundesgebiet eingereist war. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurden im Fahrzeug vier syrische Staatsangehörige, welche sich nicht mit den erforderlichen Grenzübertrittsdokumenten ausweisen konnten, und ein tschechischer Staatsangehöriger festgestellt. Bei der anschließenden polizeilichen Befragung erklärte der 41-jährige tschechische Fahrer, dass er die vier männlichen Syrer im Alter von 20, 25, 27 und 35 Jahren in Prag aufgenommen und mit seinem Taxi nach Leipzig fahren wollte. Die fünf Personen wurden zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei verbracht. Der 41-jährige Fahrer wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz auf freien Fuß gesetzt- gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusung von Ausländern eingeleitet.

Aufgrund von geäußerter Schutzersuchen wurden die vier syrischen Staatsangehörigen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Chemnitz übergeben.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell