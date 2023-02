Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruchsversuch

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 18.02.23, 20:00Uhr, bis zum 20.02.23, 06:30Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einzelhandelsgeschäft in der Straße "In den Geldäckern" einzubrechen. Es wurde zunächst ein Schutzgitter eines im rückwärtigen Gebäudebereich gelegenen Fensters entfernt. Anschließend wurde vergeblich versucht das Fenster aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, am Fenster entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell