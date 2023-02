Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bolanden, L398 (ots)

Am 18.02.2023, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der L398 bei Bolanden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 26-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr die Landstraße aus Richtung Dannenfels kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Im Rahmen eines Überholvorganges und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er zunächst in das linksseitig befindliche Bankett. Beim anschließenden Gegenlenken kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die ebenfalls 26-Jährige Beifahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden.

