Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebe unterwegs

Kirchheimbolanden (ots)

In den Mittag-/Abendstunden vom 10.02.23 bis zum 14.02.23 kam es in verschiedenen Kirchheimbolander Einkaufsmärkten zu Diebstählen.

Am 10.02.23, gegen 14:45Uhr, fiel eine 67-Jährige einem Taschendiebstahl zum Opfer. Der Frau wurde bei der Erledigung ihrer Einkäufe der Geldbeutel aus der am Körper getragenen Umhängetasche entwendet. Am Folgetag wurde der Geldbeutel des Opfers im Nahbereich aufgefunden, alle Dokumente waren vorhanden, das Bargeld fehlte.

Am frühen Abend des 13.02.23 wurde einer 89-jährigen Frau der Geldbeutel gestohlen. Die Geschädigte ließ ihre Einkaufstasche samt Geldbeutel versehentlich kurze Zeit unbeaufsichtigt an einem Kühlregal zurück. Als sie die Tasche holen wollte, stellte sie fest, dass diese mit dem Gelbeutel entwendet wurde. Auch in diesem Fall wurde der Geldbeutel am Folgetag im Stadtgebiet Kirchheimbolanden aufgefunden. Das Bargeld und die EC-Karten fehlten allerdings.

Der dritte Fall, ein weiterer Taschendiebstahl, ereignete sich am 14.02.23, gegen 17:00Uhr. Hierbei wurde der 70-jährigen Geschädigten der Geldbeutel aus der umgehangenen Handtasche entwendet.

Zeugen, die einen Vorfall beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Mit den nachfolgenden, nicht abschließenden, Tipps können Sie Diebstählen vorbeugen:

Seien Sie stets vorsichtig beim Einkaufen, insbesondere im Gedränge. Halten Sie immer ihre Umgebung im Blick.

Tragen Sie ihre Umhängetaschen und Handtaschen stets verschlossen am Körper.

Lassen Sie ihre Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder sonstigen Stellen.

Sollten Bankkarten entwendet worden sein, lassen Sie diese umgehend sperren.

Bewahren Sie ihre PIN niemals zusammen mit der der Bankkarte auf.

