POL-PIKIB: Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt von Unfallort

Albisheim (Pfrimm) (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023, befährt der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer gegen 19:15 Uhr die Untere Mühlgasse in Fahrtrichtung Alleestraße. Auf Höhe der Hausnummer 4 kommt dieser nach links von seinem Fahrstreifen ab. Anschließend prallt der Unfallverursacher auf ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug . Nach dem Zusammenstoß entfernt sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Es bestehen Hinweise auf einen Volkswagen Golf der vierten Baureihe mit grün-metallic Lackierung. Zeugen, die ergänzende Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

