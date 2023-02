POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchheimbolanden (ots) - Am Mittwoch, 08.02.2023, in der Zeit zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr parkte ein 55-jähriger Fahrer seinen PKW in einer Parkbucht auf dem Parkplatz bei den Geschäften dm-Drogeriemarkt, Takko, Deichmannn in Kirchheimbolanden. In dieser Zeit wurde der geparkte PKW im hinteren linken Bereich beschädigt (geschätzter Schaden ca 1500.-EUR). Der/die Verursacher/in gab sich jedoch nicht zu erkennen, ...

