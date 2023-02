Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Eisenberg (ots)

Am 14.02.23, gegen 08:04Uhr, ereignete sich in der Römerstraße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Römerstraße aus Fahrtrichtung Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Tiefenthaler Straße. Vor dem 17-Jährigen fuhr ein PKW, welcher nach links in die Tiefenthaler Straße abbog. Der Leichtkraftrad-Fahrer erkannte das Vorhaben seines Vordermanns zu spät, er leitete zwar noch ein Bremsmanöver ein, musste aber nach links ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stieß gegen den gegenüberliegenden Bordstein und stützte zu Boden. Der 17-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, am Leichtkraftrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell