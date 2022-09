Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: mehrere Einbrüche in Gartenhütten; Polizeihundeführer nehmen einen Täter fest

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach mehreren Einbrüchen im Bereich Vogesenweg und Neuer Forstweg konnten Polizeibeamte einen der beiden Täter gestern Nachmittag gegen 17 Uhr in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der zweite Täter ist noch flüchtig. Die Polizei hat aber konkrete Ermittlungsansätze und hofft, ihn bald dingfest zu machen.

Bereits am vorausgegangenen Mittwoch waren den Anwohner und der Pächter der Gartengrundstücke zwei junge dunkel gekleidete Männer im Bereich abseits gelegenen geschlossenen Wohngebiets und im Bereich der Gartengrundstücke aufgefallen.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag stellte dann ein Gartenpächter zwei junge Männer vor seiner Gartenhütte fest. Die "überführten Täter" versuchten zunächst, mit fadenscheinigen Rechtfertigungen zu "erklären", was sie mit Einbruchswerkszeug in der Hand auf dem Gelände des Geschädigten "berechtigt" zu suchen hatten.

Vermutlich aus Erklärungsnöten heraus, zogen es die beiden Täter dann vor, zu Fuß zu flüchteten. Der Gartenpächter verständigte die Polizei.

Einer der beiden jungen Männer, ein 24-jähriger polizeibekannter Täter, konnte jedoch wenig später im Bereich des Tatorts von Polizeibeamten der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim widerstandslos festgenommen werden. Er wurde zur Polizeiwache verbracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

Gegen seinen Mittäter laufen zwar noch die Ermittlungen. Die Polizei hofft, auch ihn bald dingfest zu machen.

Die Polizei bittet, mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell