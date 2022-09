Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigt und davongefahren

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, auf dem Lutherplatz. Eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Opel war in Richtung Straße des 17. Juni unterwegs und wollte recht in die Saalbahnhofstraße abbiegen. Hierbei fuhr ein unbekannter Pkw links an ihr vorbei, jedoch kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig vom Unfallgeschehen. Der Opel verblieb mit einem Schaden am linken hinteren Stoßfänger am Ort zurück. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

