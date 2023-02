POL-PIKIB: Fahrt mit E-Scooter endet mit Anzeige

Kirchheimbolanden (ots) - In den Mittag-/Abendstunden vom 10.02.23 bis zum 14.02.23 kam es in verschiedenen Kirchheimbolander Einkaufsmärkten zu Diebstählen. Am 10.02.23, gegen 14:45Uhr, fiel eine 67-Jährige einem Taschendiebstahl zum Opfer. Der Frau wurde bei der Erledigung ihrer Einkäufe der Geldbeutel aus der am Körper getragenen Umhängetasche entwendet. Am Folgetag wurde der Geldbeutel des Opfers im Nahbereich aufgefunden, alle Dokumente waren vorhanden, das ...

mehr