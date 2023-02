Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Eisenberg (ots)

Am 20.02.23, gegen 10:21Uhr, ereignete sich in der Konrad-Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Ein 87-jähriger PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis befuhr die Konrad-Adenauer-Straße aus Fahrtrichtung Virchowstraße kommend in Fahrtrichtung B 47. Ein 6-jähriges Kind aus dem Landkreis Bergstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung seiner Mutter und eines weiteren Familienangehörigen in der Konrad-Adenauer-Straße, in Höhe der Goethestraße, an dem dort befindlichen ampelgeregelten Fußgängerüberweg. Das 6-jährige Kind rannte plötzlich noch bei Rotlicht auf die Fahrbahn und wurde von dem 87-Jährigen, welchem es nicht mehr gelang zu bremsen, erfasst. Das Kind erlitt durch den Zusammenstoß schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, am PKW entstand Sachschaden. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der genauen Unfallursache beauftragt. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme bis 14:30Uhr einseitig gesperrt.

