Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe spähen Daten aus und erbeuten EC-Karte mit Ablenkungsmanöver

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Oldentrup-

Nachdem eine Bielefelderin am Mittwoch, den 03.08.2022, Geld abgehoben hatte, lenkte eine Frau sie ab und der Mittäter entwendete ihre EC-Karte.

Eine 57-jährige Bielefelderin hob gegen 13:50 Uhr an einem in einem Einkaufszentrum an der Oldentruper Straße befindlichen Geldautomaten Geld ab. Nach ihrem Einkauf in einer Apotheke ging sie zu ihrem PKW auf dem Parkplatz und stieg ein. In dem Moment trat eine Frau mit einem Zettel in der Hand an ihr Fahrzeug und sprach sie an. Die Bielefelderin legte ihr Portemonnaie auf den Beifahrersitz, stieg aus und wandte sich der nach dem Weg fragenden Frau zu.

Während sie den Weg beschrieb, nutzte ein Mittäter dies, um aus der Geldbörse des Opfers die EC-Karte zu stehlen. Nachdem sich die Unbekannten entfernt hatten, setzte sich die 57-Jährige in ihr Fahrzeug und fuhr los. Erst später bemerkte sie den Diebstahl der Bankkarte aus ihrer Geldbörse.

Die Täter hatten offensichtlich während der Geld-Abhebung die Daten des Opfers ausgespäht. Nach dem Diebstahl setzten sie die Karte in einem nahegelegenen Supermarkt mehrfach zum Bezahlen des Einkaufs sowie an einem Geldautomaten zur Auszahlung ein.

Das Opfer beschrieb die nach dem Weg fragende Frau als ungefähr Mitte bis Ende 40 Jahre, circa 170 cm groß, schlank, mit schulterlangen blonden Haaren und mit einer beige Hose bekleidet. Sie sprach mit osteuropäischem Dialekt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell