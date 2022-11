Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwelbrand in der Saarburger Innenstadt

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, den 09.11.2022 wurde gegen 01:00 Uhr über die Leitstelle der Feuerwehr ein Schwelbrand in einem Gebäude im Innenstadtbereich in Saarburg, nahe dem Wasserfall gemeldet. Die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Saarburg, Beurig und Trassem stellten in dem verschlossenen Gebäude Flammen im Küchenbereich eines Gastronomiebetriebes fest. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und anschließend komplett gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Im Gebäude entstand vergleichsweise geringer Sachschaden, der komplette Bereich ist jedoch mit Ruß belegt. Die Anwohner des Gebäudes wurden für die Zeit der Löscharbeiten zu ihrer eigenen Sicherheit evakuiert, konnten aber nach Beendigung der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden dürfte sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Am Gebäude selbst ist kein Schaden entstanden. Die Brandursache könnte ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt an einem Elektrogerät sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine vorsätzliche Brandlegung auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell