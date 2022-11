Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ladendiebstahl

Thalfang (ots)

Am Dienstag, den 08.11.2022, gegen 15:15 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in 54424 Thalfang, in der Poststraße, ein Ladendiebstahl. Eine männliche Person verließ dabei mit einem Einkaufswagen (gefüllt mit diversen Waren) den Einkaufsmarkt durch den Eingangsbereich. Auf dem angrenzenden Parkplatz lud die Person die Waren vermutlich in einen Pkw und entfernte sich. Durch eine Zeugin konnte der Mann zumindest beschrieben werden: Demnach handelte es sich bei dem Täter um einen Mann, zirka 20-30 Jahre alt, zirka 180 cm groß, schlanke Figur und trug eine schwarze Jacke. Womöglich war der Mann in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs, der eine hellbraune Jacke trug. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden konnte durch das Personal des Einkaufsmarktes nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell