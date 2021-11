Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Wohnung

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines ausgelösten Brandmelders wurden am Montagabend gleich mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße auf einen Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte sich in der Abwesenheit der Inhaber gegen 21:30 Uhr ein Feuer in deren Wohnungsflur, was den Rauchmelder auslöste. Ein Nachbar öffnete daraufhin gewaltsam die Wohnungstüre und versuchte den Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Alle anderen Bewohner des Hauses verließen derweil das Haus. Die alarmierten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim konnten den Brand schnell löschen und eine Gefährdung für die Hausbewohner nach Messungen ausschließen. Die betroffene Wohnung bleibt jedoch aufgrund der Rußbildungen und des entstandenen Brandschadens vorerst unbewohnbar. Die Brandermittler des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

