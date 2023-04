Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Innenstadt

Fahrradeigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstag, den 11. April 2023, waren Beamte des 1. Polizeireviers in der Innenstadt eingesetzt, weil es zu einem Fahrraddiebstahl gekommen war. Der mutmaßliche Täter konnte angetroffen und das Fahrrad sichergestellt werden. Der Eigentümer wird zurzeit noch gesucht.

Gegen 23:00 Uhr informierten aufmerksame Passanten in der Breite Straße die Polizei: Sie beobachteten einen offensichtlich betrunkenen Mann bei einem Fahrraddiebstahl. Nachdem dieser mit dem nicht angeschlossenen Fahrrad flüchtete, trafen ihn die Polizisten noch am Abend an. Es handelte sich dabei um einen 47-jährigen Lübecker. Da dieser keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte, stellten die Polizisten das Fahrrad sicher.

Der Ermittlungsdienst des 1. Polizeireviers ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang nach der rechtmäßigen Eigentümerin oder dem rechtmäßigen Eigentümer eines roten Fahrrades des Herstellers Paul Frank Julius Cruiser.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0451/131-6145 oder unter der E-Mail-Adresse ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de entgegengenommen.

