Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Wohnhaus eingebrochen

Gera (ots)

Ronneburg. Am Samstag (28.01.2023) wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sommerbad" Ziel von unbekannten Einbrechern. Während sich die Bewohner zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr auswärts aufhielten, durchwühlten die Täter etliche Möbel und hinterließen dabei ein sprichwörtliches Chaos. Sie erbeuteten diversen Schmuck und flüchteten unerkannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Sofern Sie Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, werden Sie gebeten, Ihre Hinweise unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden. (TL)

