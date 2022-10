Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwischen einem Schulbus und einem neunjährigen Mädchen

Neustrelitz (ots)

Am 27.10.2022 gegen 14:00 Uhr ist es in der Marienstraße in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein neunjähriges Mädchen schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das neunjährige Mädchen von rechts - ohne zu gucken - von den Bushaltestellen in Richtung Bahnhof gelaufen. Eine Busfahrerin ist mit ihrem Schulbus gerade angefahren und erfasste das Mädchen dabei frontal, weil sie es nicht gesehen hatte. Das Mädchen stürzte und lag unter dem Bus, aber noch vor dem Rad. Das neunjährige Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß und Sturz verletzt. Sie hat diverse Schürfwunden und Abschürfungen sowie eine Platzwunde am Kopf. Ein Rettungswagen war im Einsatz und hat das Mädchen zur ärztlichen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Mädchen gilt als schwerverletzt, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Am Schulbus entstand kein Schaden. Auch die Schüler im Bus wurden nicht verletzt. Es ist nicht bekannt, wie viele Schüler sich in dem Bus befanden.

