POL-NB: Diebstahl eines Ford Edge

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen 24.10.2022 ist es zum Diebstahl von insgesamt 39 Stück (fast 10kg) Markenbutter auf dem Neubrandenburger Datzeberg gekommen. Am 24.10.2022 gegen 15:00 Uhr teilte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Max-Adrion-Straße mit, dass er soeben zwei unbekannte Tatverdächtige per Videoüberwachung im Geschäft beobachten konnte, als sie 39 Stück Butter der Marke "Kerrygold" im Wert ...

