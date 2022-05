Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Randalierend durch Hauptstraße gezogen

Neckargemünd (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr randalierten zwei Männer und eine Frau in der Hauptstraße und konnten von einer Polizeistreife festgenommen werden. Die drei Personen im Alter von 18 bis 22 Jahren Warfen zuerst einen Bistrotisch eines Cafes auf die Fahrbahn, wodurch dieser völlig zerstört wurde. Im weiteren Verlauf rissen die Drei an mehreren Anwesen Pflanzen aus der Erde und warfen Warnbarken auf die Straße. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die drei Personen beobachtet und der Polizeistreife eine genaue Personenbeschreibung nennen. Während der Fahndung gelang es den Polizeibeamten, die drei Täter im unmittelbaren Umfeld der Hauptstraße einer Kontrolle zu unterziehen. Sofort räumten sie die Taten ein. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durften sie gehen. Die Randalierer erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung in mehreren Fällen.

