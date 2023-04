PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Roadpol - Speedmarathon 2023

Bilanz des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Roadpol - Speedmarathon 2023 / Bilanz des Polizeipräsidiums Westhessen

Mehr als 2.000 Schnellfahrer hat die westhessische Polizei beim "Roadpol-Speedmarathon" 2023 erwischt. Am Freitag, 21.04.2023, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr nahmen über 60 Polizistinnen und Polizisten 21 Blitzstellen in Westhessen in Betrieb. Diese sind oder waren in der Vergangenheit Gefahren- oder Unfallhäufungspunkte.

Insgesamt passierten in Westessen über 100.000 Fahrzeuge die im Vorfeld über die Medien bekannt gegebenen Messstellen. Mehr als 2.000 Fahrzeuge waren zu schnell. Dies entspricht einer Beanstandungsquote, das Verhältnis aller gemessenen Fahrzeuge zu denjenigen die zu schnell fuhren, von zwei Prozent.

Auf den Bundesautobahnen wurden natürlich die meisten Verstöße festgestellt, da dort aufgrund der Verkehrsmenge die meisten Fahrzeuge die Messstellen passierten. Am Elzer Berg hielt die Polizei zu schnelle Fahrzeuge direkt an. Der Schnellste war dort mit 148 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h unterwegs. Ein Fahrer musste festgenommen werden, da er mit drei Haftbefehlen gesucht wurde und keinen Führerschein besaß. An der A 66 erwischten die Beamten sogar ein Fahrzeug mit 169 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 600 EUR, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Dem Polizeipräsidium Westhessen war es besonders wichtig, die Geschwindigkeitskontrollen direkt mit Anhaltekontrollen zu verbinden, so wurden 313 erwischte Schnellfahrer und -fahrerinnen direkt angehalten und mit ihren Verstößen konfrontiert. Dies ist erheblich nachhaltiger als ein reines "Blitzen" und das spätere versenden von Bußgeldbescheiden.

In Wiesbaden hat die Polizei einen Autofahrer sogar zweimal hintereinander anhalten müssen. Er hatte nach der ersten Geschwindigkeitsüberschreitung wieder zu sehr auf das Gaspedal gedrückt und wurde somit direkt nach dem Wegfahren von der Kontrollstelle wieder angehalten.

Die Polizei in Wiesbaden, im Main-Taunus-Kreis, im Hochtaunuskreis, im Rheingau-Taunus-Kreis und dem Landkreis Limburg-Weilburg werden für die Verkehrssicherheit weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen und Raser aus dem Verkehr ziehen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell