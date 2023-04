PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrraddiebstähle +++ Geldbörsendiebstahl +++ Unfallflucht +++ Pkw überschlagen +++ zerkratzter Pkw +++ Einbruch in Autohaus +++ nicht angeschnallt und keinen Führerschein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

zwei Fahrraddiebstähle

Tatort: Kirdorfer Straße 61, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe

Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, 13:30 Uhr bis 13:45 Uhr

Der oder die unbekannten Täter entwendeten zwei unverschlossene schwarze Mountainbikes der Marken Bulls und Cube, welche vor dem Supermarkt durch die Geschädigten abgestellt wurden. Der Wert der Fahrräder beläuft sich auf jeweils ca. 450 Euro und 650 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Fahrraddiebstahl

Tatort: Frankfurter Landstraße / Am Schützbrett, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, 16:54 Uhr

Ein unbekannter Täter entwende ein blaues Herrenfahrrad der Marke Cube, welches vermutlich mit einem Alarm ausgestattet war. Als ein Zeuge an der o.g. Örtlichkeit auf den Alarm aufmerksam wurde, ließ der Täter das Fahrrad stehen und entfernte sich fußläufig in Richtung Stadtmitte.

Täterbeschreibung:

- männlich

- ca. 30 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- südländisches Erscheinungsbild

- schwarze, lockige Haare

- schwarzer Vollbart

- bekleidet mit einem weißen T-Shirt

Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Geldbörsendiebstahl

Tatort: Louisenstraße 27, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Geschäft Woolworth

Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Der oder die unbekannten Täter entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der 82-jährigen Geschädigten. Die Handtasche lag im Rollator. In der Geldbörse befanden sich ca. 40 Euro Bargeld, die EC-Karte und Krankenversicherungskarte der Geschädigten.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfälle:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Landgrafenplatz 1, 61381 Friedrichsdorf

Unfallzeit: Samstag, 22.04.2023, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Eine unbekannte Fahrzeugführerin oder ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren auf dem Parkplatz den geparkten blauen BMW der 44-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der oder die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unfallort: Saalburgstraße 5, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe

Unfallzeit: Samstag, 22.04.2023, 13:48 Uhr

Eine 28-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Audi die Saalburgstraße in Richtung Götzenmühlweg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zusammen. Der Audi überschlug sich und verlor Betriebsstoffe. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Saalburgstraße war für die Dauer der Maßnahmen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Polizeistation Oberursel

keine presserelevanten Straftaten oder Verkehrsunfälle

Polizeistation Königstein

Straftaten:

Sachbeschädigung an Kfz

Tatort: Rossertstraße, 61462 Königstein im Taunus

Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 22.04.2023, 10:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen parkenden BMW X3. Die Täter zerkratzten durch einmaliges Ansetzen die Beifahrertür des BMWs. Täterhinweise liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Königstein unter 06174 9266-0 zu melden.

Einbruch in ein Autohaus

Tatort: Sodener Straße, 61462 Königstein im Taunus

Tatzeit: Sonntag, 23.04.2023, ca. 02:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über das Dach Zutritt zum Autohaus. Der Täter betrat im Objekt mehrere Räume und löste dabei die Alarmanlage aus. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden. Weitere Täterhinweise liegen nicht vor. Ob Gegenstände entwendet wurden ist bisher noch unklar. Im Tatobjekt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen: 06172 / 120 - 0

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Usingen

nicht angelegter Sicherheitsgurt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, 19:10 Uhr

Tatort: Rudolf-Diesel-Straße, 61267 Neu-Anspach

Die Streifenbesatzung wurde auf einen 30-jährigen Fahrzeugführer und seinem Fahrzeug, im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße in Neu-Anspach aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes aufmerksam. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

