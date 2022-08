Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aktion "Schule hat begonnen" - Einladung an Pressevertreterinnen und Pressevertreter

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (17.08.), in der Zeit von 08:15 bis 11:00 Uhr, werden Schülerinnen und Schüler der Nikolausschule am Wienenweg durch die Polizei des Rhein-Kreises Neuss begleitet, das Gespräch mit Autofahrerinnen und Autofahrern zu suchen.

Mit der Aktion möchten sie freundlich darauf aufmerksam machen, dass die Schule wieder begonnen hat und die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf die i-Dötzchen besonders achtgeben sollen.

Zu der Veranstaltung am Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz sind die Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich eingeladen.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen PHK Ralf Kamphausen von der Verkehrsunfallprävention unter 02131 300-22335 oder per E-Mail DirVerkehrVDPraevention.Neuss@polizei.nrw.de gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell