POL-PDKL: "Carfriday"-Kontrollen Bereich PP Westpfalz

Bereich Polizeipräsidium Westpfalz Auch in der Westpfalz wurden am heutigen "Carfriday", dem Tag, an welchem die Tuning- und Autoliebhaberszene ihren Saisonstart feiert, Kontrollen hinsichtlich illegaler Veränderungen durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag bei Kontrollen im Umfeld einer Veranstaltung in Konken, nahe der BAB. Der Veranstalter und auch viele Kontrollierte zeigten sich positiv überrascht über die kurzweiligen Kontrollen der technisch versierten Beamten des Expertenteams Tuningszene. Es mussten allerdings auch einige Fahrzeugführer und auch die Halter der Fahrzeuge aufgrund illegaler Umbauten beanzeigt werden. Insgesamt wurden 128 Anzeigen aufgrund der Nutzung und/oder Zulassens des Führens des Fahrzeuges trotz erloschener Betriebserlaubnis gefertigt. 82 mal musste die Weiterfahrt im Anschluss der Kontrolle untersagt werden. Lediglich ein PKW musste aufgrund der Komplexität des Umbaus mit einem Luftfahrwerks abgeschleppt werden. Mehrere Fahrzeugnutzer organisierten sich allerdings selbst Abschleppfahrzeuge um ihre Schätze wieder nach Hause zu bringen. Es mussten weiter neun Strafanzeigen gegen Fahrzeugführer oder Technische Prüfer gefertigt werden. Viele der beanzeigten Personen zeigten sich vor Ort einsichtig. Als die Beamten einer Fahrzeugführerin erklärten, dass es durch den angebrachten metallischen Abschlepphaken an der Fahrzeugfront, beispielsweise für Fußgänger zu schweren Verletzungen kommen kann, entgegnete sie nur, dass die Fußgänger ja schließlich nichts auf der Straße verloren hätten. Insgesamt wurden eine Vielzahl unterschiedlichster Fahrzeuge und Personen festgestellt, die alle zusammen den Tag feierten. past

