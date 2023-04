POL-PDKL: Tanzverbot missachtet

Landstuhl (ots) - Eine Geschwindigkeitskontrolle haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in der Langwiedener Straße durchgeführt. Von 14 bis 16 Uhr nahmen sie mit dem Lasermessgerät den Verkehr in Höhe Rothenborn ins Visier. In dieser Zeit erwischten die Polizisten 26 Fahrer, die zu schnell durch den 50er-Bereich fuhren. Am deutlichsten über dem Tempolimit lag eine Autofahrerin, die mit 78 km/h gemessen wurde. ...

