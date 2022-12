Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfall durch Ausweichen verhindert

Die Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Mittwoch (7. Dezember 2022) gegen 17:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Issum mit seinem VW Caddy die Sevelener Straße (L 362) von Issum kommend in Richtung Sevelen. In einer Rechtskurve kam ihm auf seinem Fahrstreifen ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegen, weil dieser einen Lkw überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 38-Jährige in den Grünstreifen aus und überfuhr dort einen Leitpfosten. An seinem Caddy entstand Sachschaden, doch der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 in Verbindung zu setzen. (ms)

