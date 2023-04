Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger unterwegs

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Mittwoch aus Donnerstag wurden aus einem unverschlossenen PKW in der Kirchenstraße verschiedene Wertsachen entwendet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. In diesen Zusammenhang der Appell der Polizei: Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Schließen Sie Ihr Auto immer ab und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen. |pilan

