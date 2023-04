Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in eine KFZ-Werkstatt

Ulmet (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, den 02.04.2023, bis Montag, den 03.04.2023, verschafften sich mehrere Täter unberechtigten Zutritt in eine KFZ-Werkstatt. Hierbei wurden mehrere Schlüssel, der zur Reparatur in der Werkstatt befindlichen PKWs, entwendet, so dass die Täter auf diese Zugriff erlangten. Während die Täter mit den PKWs durch die Ortschaft fuhren, verunfallte eines der Fahrzeuge auf der Brücke zur Einmündung der B420 und das andere wurde im näheren Umfeld aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen, insbesondere durch den hohen Fahndungsdruck, konnten Hinweise auf mehrere tatverdächtige Täter erlangt werden, welche sich anschließend bei der Polizei stellten. Es erwarten die Täter mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 oder per E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de melden. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell