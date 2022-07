Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit jungem Radfahrer

Meiningen (ots)

Ein 8-jähriges Kind befuhr Dienstagnachmittag den Radweg in der Gleimershäuser Straße in Meiningen. Er war gerade in Richtung Bettenhäuser Straße unterwegs, als plötzlich ein 33-jähriger Transporterfahrer von einem Firmengelände auf die Straße fahren wollte. Der Mann fuhr zwar in Schrittgeschwindigkeit, um sich langsam in Richtung Straße vorzutasten, übersah dabei trotzdem den jungen Radfahrer auf dem Radweg. Das Kind bremste noch scharf prallte aber dennoch in die Fahrertür des Transporters. Der Junge verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand.

