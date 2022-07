LPI-SHL: Dachstuhlbrand

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit vom 13.07.2022 bis 18.07.2022 einen Radlader von einem Lagerplatz in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Zudem nahmen sie noch ein Thermofass mit. Ein Schaden von über 20.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die etwas gesehen oder gehört haben oder die sonstige Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu ...

