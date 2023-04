Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall, Gegenverkehr missachtet, zwei Personen leicht verletzt, zwei PKW Totalschaden

Rockenhausen (ots)

Am 04.04.23, gegen 18.20 Uhr, befährt die 21-jährige PKW-Fahrerin die L 386 in Rockenhausen in Richtung Kirchheimbolanden. In Höhe des Edeka Marktes biegt sie nach links ab und übersieht dabei die bevorrechtigte, 60-jährige PKW-Fahrerin im Gegenverkehr. Beide PKW treffen frontal aufeinander, der linksabbiegende PKW dreht sich auf der Fahrbahn, der bevorrechtigte PKW endet im Grünstreifen vor dem Parkplatz. Beide Frauen verletzten sich leicht und begaben sich in die Hände des Rettungsdienstes. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 30000,00 Euro, wirtschaftlicher Totalschaden beider PKW. Vor Ort waren Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Abschleppdienst. Die L 386 war in Höhe der Unfallstelle für ca. eine Stunde gesperrt. Auslaufendes Öl musste mit Streumittel gebunden werden.

