Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am 17.06.22 gegen 16.00 Uhr kam es auf der L 466 zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Maßweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkelblauer Opel befuhr genannte Landstraße in Richtung Maßweiler, als eine 49-jährige Dame in einem Kurvenbereich mit ihrem grauen Volvo entgegenkam. Nachdem sich die Außenspiegel touchierten und leichter Sachschaden an den Fahrzeugen entstand, verblieb die Dame mit ihrem Volvo an der Unfallstelle zwecks Schadensregulierung. Der Fahrzeugführer des Opel setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

