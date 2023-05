Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Langenhahn (ots)

Am 05.05.23, in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vom Norma Supermarkt in Langenhahn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Westerburg bittet um sachdienliche Hinweise. Telefonische Erreichbarkeit 02663/98050.

