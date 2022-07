Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gasaustritt in Wohnhaus, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 18.07.2022, 23:00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(mv)Am Montagabend kam es in einem Wohnhaus am Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden zu einem Gasaustritt nach Renovierungsarbeiten. In einer Lokalität in dem Kellergeschoss des Hauses wurden zu später Stunde noch Renovierungsarbeiten durchgeführt. Der neue Besitzer beschädigte aus Unachtsamkeit beim Bohren in eine Wand die dahinterliegende Gasleitung. Die Feuerwehr wurde verständigt, die dann mit starken Kräften anrückten. Um eine Gefährdung von Personen auszuschließen, wurde der Kaiser-Friedrich-Ring zwischen den Kreuzungen Schiersteiner Straße und Luxemburgstraße /Niederwaldstraße komplett gesperrt. Das Gebäude mit dem Lokal und die beiden angrenzenden Mehrfamilienhäuser wurden vorsichtshalber evakuiert. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit die Zufuhr der Gasleitung abstellen. Nach Belüften und Kontrolle der Häuser konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Sperrung des Kaiser-Friedrich-Ringes wurde um 23:57 Uhr wieder aufgehoben.

