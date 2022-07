Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Einbrecher auf frischer Tat erwischt+++Schussgeräusche bei Auseinandersetzung+++Fahrräder gestohlen+++Falsche Handwerker unterwegs+++79-jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen+++

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat erwischt und flüchtet, Wiesbaden, Platter Straße, Samstag, 09.07.2022, 12:10 Uhr,

(jul) Am Samstagmittag verschaffte sich ein Einbrecher in der Platter Straße Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung und konnte anschließend ohne Beute flüchten. Als sich die Bewohner um ca. 12:10 Uhr in ihrer Erdgeschosswohnung aufhielten, bemerkten sie plötzlich eine männliche Person im Schlafzimmer der Wohnung. Der männliche Täter hatte sich zuvor unbemerkt auf unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung verschafft. Nachdem der Täter ertappt und durch die Bewohner angesprochen wurde, gelang ihm ohne Beute durch die Wohnungstür die Flucht in unbekannte Richtung. Ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden. Der Täter mit dunklen kurzen Haaren sei ca. 30-35 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen. Er habe einen hellen Pullover und eine hellgraue Hose getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Schussgeräusche und Messerattacke,

Wiesbaden, Norderneyer Straße, Samstag, 09.07.2022, gegen 01:45 Uhr,

(mv) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen, bei der Schussgeräusche wahrgenommen wurden und ein Messer zum Einsatz kam. Ein 27 Jahre alter Mann wurde durch einen Messerstich verletzt. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz. Laut Aussage von Zeugen sollen sich zwei Gruppen junger Leute bereits auf dem Schiersteiner Hafenfest gestritten haben. Diese wollten sich zur Klärung anschließend im Bereich Sauerland treffen. Kaum dass der GS vor Ort ankam, wurde er und sein Begleiter von maskierten Personen attackiert. Es sollen Schussgeräusche wahrgenommen worden sein. Der junge Mann wollte wegrennen, stürzte aber. Einer der unbekannten Täter kam dem Geschädigten nach und verletzte den am Boden liegenden 27-Jährigen mit einem Messer an der Hand. Der bzw. die unbekannten Täter flüchteten. Der junge Mann musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht werden, von wo er nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden konnte. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Falsche Handwerker machen Beute,

Wiesbaden-Biebrich, Kneippstraße, Donnerstag, 07.07.2022, ca. 12:00 Uhr,

(jul) Am Donnerstagmittag gelangten unbekannte Täter in der Kneippstraße in Wiesbaden-Biebrich unbemerkt in die Wohnung der Geschädigten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach Angaben der Geschädigten habe ihr am Donnerstagmittag um ca. 12:00 Uhr ein Pärchen durch das geöffnete Küchenfenster vorgegaukelt, dass in ihrer Wohnung ein Wasserschaden festgestellt worden sei. Daraufhin habe die Dame den falschen Klempnern die Wohnungstür geöffnet. Während die Geschädigte gemeinsam mit dem angeblichen männlichen Wasserwerker in der Küche nach dem Rechten sah, betrat vermutlich eine unbekannte Frau unbemerkt die Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend seien beide Täter in unbekannte Richtung fußläufig geflüchtet. Die Seniorin bemerkte erst am Samstagmorgen, dass ihre Wertsachen aus dem Schlafzimmer entwendet wurden. Der männliche Täter sei ca. 180 cm groß und habe kurze dunkelblonde Haare. Er habe eine breite Statur gehabt und sei mit einer gelben Warnweste bekleidet gewesen. Die Begleiterin sei ca. 160-170 cm, habe schulterlanges dunkles Haar und sei mit dunkler Kleidung bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Fahrraddieb wird erwischt und flüchtet, Wiesbaden-Rheingauviertel, Mittelheimer Straße, Samstag, 09.07.2022, 00:30 Uhr,

(jul) In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte ein Fahrraddieb in der Mittelheimer Straße in Wiesbaden flüchten, nachdem er von der Fahrradbesitzerin erwischt wurde. Gegen 00:30 Uhr hörte die Fahrradbesitzerin aus ihrer Wohnung ein lautes Geräusch in der Mittelheimer Straße. Mit dem Wissen, dass in diesem Bereich das hochwertige hellgraue E-Bike der Marke "Cube" der Geschädigten mit einem Faltschloss an einer Straßenlaterne befestigt war, schaute sie durch das Fenster nach dem Rechten. Dabei konnte die Fahrradbesitzerin feststellen, dass der männliche Fahrraddieb bereits das Schloss aufgebrochen hatte. Als er daraufhin von der Fahrradbesitzerin durch das geöffnete Fenster angesprochen wurde, flüchtete der Fahrraddieb mit dem hellgrauen E-Bike in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Der Mann sei ca. 185 cm groß und schlank. Er habe kurze dunkle Haare und sei mit einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Fahrräder gestohlen,

Wiesbaden, Mauritiusstraße und Rathausstraße, Freitag, 08.07.2022, 01:30 Uhr - 05:00 Uhr und 20:00 Uhr,

(mv) Am Freitag, 08.07.2022, wurden zwei Fahrräder, eines in der Mauritiusstraße und eins in der Rathausstraße gestohlen. In der Mauritiusstraße wurde ein weißes E-Bike der Marke Focus, welches gegen 01:30 Uhr dort abgestellt und mit einem Stahlschloss gesichert wurde, entwendet. Hier liegen keine Hinweise auf einen Täter vor. In der Rathausstraße in Biebrich wurde ein grünes Gravelbike der Marke Conway, welches nur kurz vor einem Discounter ungesichert abgestellt war, entwendet. Hier wurde eine männliche Person, die ca. 185 cm groß und mit einem orangefarbenen Trainingsanzug bekleidet war, beobachtet, wie diese sich auf das Rad setzte und wegfuhr. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

6. Wertsachen aus geparkten Pkw entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Cheruskerweg, Freitag, 08.07.2022, 22:00 Uhr bis Samstag, 09.07.2022, 08:30 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter im Cheruskerweg in Wiesbaden-Biebrich Wertsachen aus einem geparkten Pkw. Am Freitagabend um ca. 22:00 Uhr wurde der schwarze BMW am Straßenrand im Cheruskerweg geparkt. Am Samstagmorgen um ca. 08:30 Uhr stellte der Fahrzeugbesitzer fest, dass unbekannte Täter das Fahrzeug auf unbekannte Weise geöffnet und den Innenraum durchsucht hatten. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden Gegenstände im Wert von über eintausend Euro entwendet. An dem schwarzen BMW entstand kein Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Wiesbadener Polizei daraufhin hin, dass man niemals Wertgegenstände beim Verlassen von Fahrzeugen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen und sich immer vergewissern sollte, dass das Fahrzeug verschlossen ist.

7. Unbekannte Täter entwenden Werkzeug,

Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, Samstag, 09.07.2022, ca. 08:30 Uhr,

(jul) Am Samstagmorgen entwendeten unbekannte Täter in der Reichsapfelstraße in Wiesbaden-Schierstein hochwertiges Werkzeug und konnten anschließend unerkannt flüchten. Um ca. 08:30 Uhr stellte der 62-jährige Geschädigte hochwertiges Werkzeug an einem Wohnhaus in der Reichsapfelstraße ab. Anschließend nutzten die unbekannten Diebe die kurze Abwesenheit des Geschädigten aus und entwendeten unbemerkt das Werkzeug. Bei dem Werkzeug handelte es sich um hochwertige Schweißgerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) - 345-2540 entgegen.

8. 79-jährige Seniorin wohlbehalten angetroffen - Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, Wiesbaden, Neroberg, Samstag, 09.07.2022, 18:00 bis 20:20 Uhr,

(jul) Am frühen Samstagabend kam es im Bereich des Freizeitgebietes Neroberg in Wiesbaden zu umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach einer 79-jährigen Frau. Um ca. 18:00 Uhr wurde der Wiesbadener Polizei mitgeteilt, dass ein Ehemann seine 79-jährige Frau im Freizeitgebiet Neroberg vermisst. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Dame, aufgrund ihres allgemeinen Gesundheitszustandes, in einer hilflosen Lage befand. Daraufhin wurden durch die Polizei und dem Rettungsdienst in enger Zusammenarbeit umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. An den Suchmaßnahmen waren unterschiedliche Polizeidienststellen und mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes beteiligt. In dem Freizeitgebiet Neroberg wurden durch die Polizei Lautsprecherdurchsagen gemacht und eine Öffentlichkeitsfahndung ausgestrahlt. Aufgrund der kräfteintensiven Suchmaßnahmen konnte die 79-jährige Seniorin um ca. 20:20 Uhr wohlbehalten in der Freseniusstraße angetroffen werden.

9. Gemeinsames "Sicheres Wiesbaden",

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 08.07.2022 und Samstag, 09.07.2022, jeweils 19:00 bis ca. 05:00 Uhr,

(ds) In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden und der Stadtpolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch. Die Schwerpunkte der regelmäßig stattfindenden Kontrollen im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" lagen in den Bereichen der Innenstadt, der Parkanlage Warmer Damm, am Schlachthof, in den Reisinger Anlagen und im ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben. Zudem wurde die seit 01. Januar 2019 eingerichtete Waffenverbotszone überprüft. In beiden Nächten wurden 22 Kontrollen durchgeführt und dabei insgesamt 94 Personen angehalten und überprüft. Stadtpolizei und Landespolizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig für die Bürgerinnen und Bürger in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

