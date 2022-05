Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zur Schlägerei am Normannplatz in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 11.05.2022, gegen 18:10 Uhr, kommt es am Normannplatz im Nahbereich des Bahnhofs Alfeld zu einer Schlägerei unter mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen und traten hierbei mehrere Jugendliche bzw. Heranwachsende z.T. gemeinschaftlich auf zwei männliche Opfer ein. Eines der Opfer lag während dieser Tathandlungen bereits am Boden. Beide Opfer werden leicht verletzt. Wer Hinweise zur Sachverhaltsaufklärung geben kann, möge sich bitte mit dem Polizeikommissariat in Alfeld in Verbindung setzen.

