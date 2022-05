Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Brand eines Baumstamms am Waldrand

Hildesheim (ots)

Giesen - (ede) Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 18:35 Uhr, wurden die Freiwillige Feuerwehr Giesen und die Polizei Sarstedt zu einem Brand in Giesen im Bereich des Parkplatzes des Kindergartens in der Straße Schöne Aussicht alarmiert. Vor Ort brannte ein umgefallener Baumstamm am Waldrand. Auffällig waren mehrere Brandherde an dem Stamm. Zudem wurden diverse herumliegende Zündhölzer aufgefunden, sodass nach derzeitigen Ermittlungen von einer versuchten Brandstiftung ausgegangen wird. Aufgrund der bereits länger anhaltenden trockenen Wetterlage hätte eine weitere Brandausbreitung erhebliche Folgen haben können.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

