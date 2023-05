POL-PDMT: Pressemeldung der PI Westerburg vom Wochenende 05.05.2023 - 07.05.2023

Bad Marienberg (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein schwarzer PKW die Straße, Auf dem Fels, in Bad Marienberg, und stieß gegen einen geparkten silbernen PKW, Skoda. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Von dem PKW des Unfallflüchtigen ist ein Teilkennzeichen mit Limburger Zulassung bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: ...

