POL-AA: Ostalbkreis: Brennender PKW - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Motorrad übersehen

Am Freitagmorgen gegen 9:45 Uhr wollte eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin von einer Hofzufahrt auf die L1080 ausfahren. Hierbei übersah sie eine 21-jährige Motorradfahrerin, die mit ihrer Suzuki die L1080 von Dewangen in Richtung Forst befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Aalen: Brennender PKW

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitag gegen 08:15 Uhr ein Audi in Brand. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und auf der B29, auf Höhe der Ausfahrt Unterrombach abstellen, so dass niemand verletzt wurde. Das Feuer wurde durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht.

Eschach: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem LKW im Kirchbergweg beschädigt am Freitagmorgen um 09:20 Uhr ein 57-Jähirger einen dort geparkten VW Golf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Lorch: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem VW Touareg, auf der B29 auf Höhe der Abfahrt Lorch, ins Schleudern. Infolgedessen touchierte das Fahrzeug zunächst das Heck eines Mercedes Sprinter eines 37-Jährigen und streifte anschließend noch die rechte Schutzplanke. Letztendlich kam der Touareg auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 14.500 Euro.

